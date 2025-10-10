 Aller au contenu principal
Mondial 2026 : pourquoi le retrait de l’Érythrée pourrait chambouler les qualifs de la zone Afrique
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 17:16

Le chemin vers le Mondial outre-Atlantique sera plus long que prévu.

Les qualifications de la zone Afrique pour le Mondial 2026 n’en finissent plus d’offrir des rebondissements. Un vieux dossier vient de refaire surface : le retrait prématuré de l’Érythrée, avant même le début de la compétition, pourrait menacer de chambouler les qualifications au barrage de la zone Afrique.

