Mondial 2026 : pourquoi le retrait de l’Érythrée pourrait chambouler les qualifs de la zone Afrique
Le chemin vers le Mondial outre-Atlantique sera plus long que prévu.
Les qualifications de la zone Afrique pour le Mondial 2026 n’en finissent plus d’offrir des rebondissements. Un vieux dossier vient de refaire surface : le retrait prématuré de l’Érythrée, avant même le début de la compétition, pourrait menacer de chambouler les qualifications au barrage de la zone Afrique. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
