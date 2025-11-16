Les finalistes du Ballon d'or africain sont connus
Aucun suspense.
Qui succèdera à Ademola Lookman et sera élu joueur africain de l’année ? Une chose est sûre, ç a ne sera pas Serhou Guirassy qui n’a pas été retenu parmi les trois finalistes malgré sa saison dernière à 44 buts inscrits dont 13 en Ligue des champions (co-meilleur buteur). Le trophée se jouera donc entre Achraf Hakimi, Mohamed Salah et Victor Osimhen , les trois finalistes désignés par la CAF.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer