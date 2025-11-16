 Aller au contenu principal
Didier Deschamps a « pu avoir des réponses »
information fournie par So Foot 16/11/2025 à 21:26

Didier Deschamps a « pu avoir des réponses »

Didier Deschamps a « pu avoir des réponses »

Une liste qui se resserre.

Didier Deschamps a profité de ce déplacement sans enjeu en Azerbaïdjan pour effectuer un gros turn-over et ainsi donner du temps de jeu aux habituels remplaçants à moins d’un an de la Coupe du monde. Et visiblement, le sélectionneur des Bleus a pu tirer de nombreux enseignements lors de cette victoire à Bakou (1-3) : « C’est très bien de finir sur une victoire. J’ai vu tous les joueurs, à part Brice Samba qui n’a pas été impliqué. J’ai pu avoir des réponses, oui, par rapport aux prochaines échéances ».

