L'aéroport de Dublin change de nom grâce à son nouveau héros

Le nouveau TP.

L’Irlande a un nouveau héros. Il s’appelle Troy Parrott, il joue à Alkmaar , il a 23 piges, et il vient surtout de terminer la plus belle semaine de sa life. Il a d’abord claqué un doublé contre le Portugal en milieu de semaine. Puis un triplé contre la Hongrie ce dimanche. Le fait que cela soit son premier en sélection n’est pas le plus important : il envoie son pays en barrages de la Coupe du monde.…

UL pour SOFOOT.com