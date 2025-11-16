 Aller au contenu principal
Les coiffeurs français terminent 2025 en gérant l'Azerbaïdjan
16/11/2025

Les coiffeurs français terminent 2025 en gérant l'Azerbaïdjan

Les coiffeurs français terminent 2025 en gérant l'Azerbaïdjan

Quinze minutes, c'est le temps qui a fallu aux Français pour se réveiller et battre tranquillement l'Azerbaïdjan. Pour sa dernière sortie de l'année civile, les remplaçants bleus font le boulot et terminent leur phase de qualification pour le Mondial 2026 sans avoir perdu.

Azerbaïdjan 1-3 France

Buts : Dadashov (4 e ) pour les Azerbaïdjanais // Mateta (17 e ), Akliouche (30 e ) et Magomedaliyev CSC (45 e ) pour les Bleus

La belle soirée d’hommages, de commémorations et de promesses de jeudi était lointaine. Quatre jours après l’Ukraine, il fallait jouer au bout du monde. Sans ses cadres, et dans un match pour pas grand chose, si ce n’est ouvrir les débats de la future liste des 26 qui verront l’Amérique. Après un premier quart d’heure surprise, les Bleus ont géré en Azerbaïdjan (3-1) . Ils terminent leur année 2025 dans la sérenité, en attendant les promesses du printemps.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com


Sport
