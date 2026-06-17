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Enfin une bonne nouvelle pour Neymar
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 20:38

Enfin une bonne nouvelle pour Neymar

Enfin une bonne nouvelle pour Neymar

Il n’est jamais trop tard. Blessé depuis le début de la Coupe du monde 2026, et donc absent lors du nul inaugural du Brésil face au Maroc (1-1), Neymar a enfin participé à un entraînement collectif avec ses coéquipiers ce mercredi.

S’il a démarré la séance à l’écart, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao a ensuite rejoint les autres joueurs, qui lui ont réservé une haie d’honneur .…

TM pour SOFOOT.com

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