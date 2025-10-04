Mondial 2026 : Italie-Israël menacé ?

L’Italie pourrait louper la Coupe du monde pour la troisième fois de suite… pas seulement à cause de ses résultats sportifs.

S’il est quasiment déjà admis que la Norvège d’Erling Haaland terminera première du groupe I des qualifications pour le Mondial 2026 après un sans-faute et déjà 24 buts marqués en cinq rencontres, la bataille fait rage entre l’Italie et Israël pour accrocher la deuxième place synonyme de barrages. Après l’épique victoire italienne à l’aller, la Nazionale, deuxième avec un match en moins, doit recevoir à Udine l’équipe de l’État Hébreu le 14 octobre prochain.…

AC pour SOFOOT.com