Mondial 2026 : Donald Trump menace de retirer des matchs aux villes gérées par la gauche

Mondial 2026 : Donald Trump menace de retirer des matchs aux villes gérées par la gauche

Une question de sécurité ?

Lors d’une session d’échanges avec des journalistes à la Maison Blanche, le président des États-Unis Donald Trump a été questionné au sujet du Mondial 2026, qui aura lieu sur le territoire américain. Dans des propos rapportés par le New York Times , il n’a pas écarté l’idée de déplacer certains matchs, si la sécurité n’était pas assurée dans des villes bien spécifiques : « Nous allons nous assurer qu’elles soient sécurisées. Elles sont gérées par des extrémistes de gauche qui ne savent pas ce qu’ils font. » Il a par exemple cité Chicago… qui n’accueillera pas de matchs l’été prochain.…

CDB pour SOFOOT.com