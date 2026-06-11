Forfait pour la Coupe du monde, Wataru Endo annonce sa retraite internationale

Le coup de grâce. Touché lors du seul amical du Japon face à l’Islande, Wataru Endo a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde . « Depuis ma blessure, j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, et je n’ai aucun regret » , a-t-il écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain est remplacé par son homologue de M’Gladbach Shuto Machino dans la liste des Samuraï Blue .

発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。 怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。……

TB pour SOFOOT.com