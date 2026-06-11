Les Bleus ont-ils pris une risque en arrivant tardivement aux États-Unis ?

Faut-il arriver sur place très tôt ou un peu plus tard ? La question a dû se poser pour les 45 sélections qui ne font pas partie des pays hôtes de cette Coupe du monde 2026. Quand certains ont préféré débarquer le plus vite possible aux États-Unis, au Mexique ou au Canada pour tester la potentielle fournaise, d’autres ont souhaité prendre leur temps et faire une bonne partie de la préparation à la maison ou bien dans un autre endroit. C’est le cas des Bleus de Didier Deschamps.

En prenant en compte la date du premier match, l’équipe de France est la troisième équipe arrivée le plus tard à son camp de base, en atterrissant à Boston 6 jours avant le coup d’envoi de son match contre le Sénégal. Loin des 23 jours d’avance de la Corée du Sud, seuls la République démocratique du Congo et le Japon (5 jours avant le début de leur Mondial) ont opté pour une arrivée plus tardive que les Bleus.…

NB pour SOFOOT.com