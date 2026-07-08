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Les Bleus sont solidaires de Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 12:22

Les Bleus sont solidaires de Kylian Mbappé

Les Bleus sont solidaires de Kylian Mbappé

Les troupes se rangent derrière le capitaine. Loin d’être décidée à s’excuser, Celeste Amarilla continue les sorties sur Kylian Mbappé. Le numéro 10 des Bleus lui avait lui-même répondu sur les réseaux sociaux. Mais au sein du groupe France, tout le monde est uni autour de son meilleur buteur.

Faire front face au racisme

Dayot Upamecano en est d’ailleurs un exemple : « C’est inadmissible, a-t-il expliqué en conférence de presse, ce mardi . Il faut continuer à combattre le racisme. On est de tout cœur avec lui. » Même son de cloche chez Robin Risser, le troisième gardien des Bleus, qui apporte son soutien à Kylian Mbappé : « Tous les membres de l’équipe de France, et je pense un bon nombre de personnes dans le monde, en tout cas je l’espère, ne cautionnent pas les propos qui ont été tenus à son égard et on espère vraiment que justice soit faite. »

EM pour SOFOOT.com

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