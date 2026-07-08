L'Ajax (re)retrouve un ancien
Jamais deux sans trois. Formé au club puis revenu en 2018, Daley Blind va une nouvelle fois faire son retour à l’Ajax Amsterdam après une aventure de trois ans en Espagne du côté de Gérone, relégué en deuxième division cette saison. Son contrat ayant expiré, le Batave était libre de s’engager dans le club de son choix et a donc décidé de retourner là où tout a commencé pour lui.
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