Irrésistibles sans frontières

Si le déplacement aux USA a refroidi beaucoup de supporters, l’équipe de France peut compter, depuis le début du Mondial, sur des fans de toutes les nationalités qui bleuissent les tribunes américaines à chaque rencontre de la troupe de Deschamps. Le symbole d’une sélection qui n’a jamais été aussi sexy, et d’un pays qui vit le soccer comme bon lui semble.

La fan zone du MetLife Stadium de New York – qui, évidemment, ne se trouve pas du tout à New York – est un formidable confluant offrant une certaine idée de l’Amérique, et de cette Coupe du monde : de la musique, forte, de la fast food , chère, du matraquage publicitaire et un joyeux melting-pot . Les maillots bleus et vert menthe à l’eau y étaient innombrables, le 16 juin pour l’entrée en lice de l’équipe de France dans ce Mondial 2026, mais il fallait un peu de chance – et beaucoup de patience – pour intercepter, au milieu de la populace, une conversation dans la langue de Francis Cabrel. Et pas uniquement à cause de la sono : sous les tuniques floquées du numéro dix – Mbappé pour les uns, Zidane pour les autres – se cachent plus souvent des Américains, Asiatiques ou Sud-Américains.

Je peux citer plusieurs joueurs de l’équipe de France : tous ceux qui jouent à Paris.…

.Tous propos recueillis par JB.

Par Jérémie Baron, aux États-Unis pour SOFOOT.com