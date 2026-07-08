La Premier League en faillite ?

Des trous dans la caisse. La Premier League est dans le rouge. Selon le bilan annuel des finances du football publié ce mercredi par le cabinet de conseil Deloitte, les pertes des clubs de l’élite anglaise ont augmenté de plus de 600 % . Elles sont passées de 135 millions de livres (157 millions d’euros) lors de la saison 2023-2024 à 948 millions de livres (1,1 milliard d’euros) en 2024-2025.

Plus de dépenses, moins de profits

Toujours selon le cabinet de conseil, ces chiffres s’expliquent par la hausse conséquente des transferts et le manque de profits issus des ventes. Si on compare cela à la Ligue 1, les pertes cumulées avant impôts en Ligue 1 sont passées de 181 millions d’euros en 2023-2024 à 456 millions d’euros en 2024-2025 , toujours selon le rapport du cabinet.…

TM pour SOFOOT.com