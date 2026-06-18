Džeko titularisé face à la Suisse
Pas le droit à l’erreur. La Suisse affronte la Bosnie ce jeudi soir à Los Angeles. Accrochée par le Qatar dans les dernières secondes lors du premier match (1-1), la Nati n’a d’autre choix que de s’imposer pour valider son billet pour le tour suivant. Murat Yakın reconduit globalement le même onze en 4-4-2 que samedi dernier, avec deux changements : Widmer prend la place de Zakaria, et Rieder est préféré à Vargas.
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