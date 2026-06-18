L'Inter mise sur la stabilité

Est-ce celui qui va rapporter une nouvelle Coupe d’Europe à l’Inter ? En tout cas, les dirigeants milanais croient dur comme fer au projet mené par Cristian Chivu, et ils ont décidé de lui renouveler leur confiance.

Initialement lié jusqu’en 2027, l’entraîneur de 45 piges a prolongé d’une saison supplémentaire son aventure en Lombardie . C’est sur les réseaux sociaux du champion d’Italie que la nouvelle a été annoncée.…

EM pour SOFOOT.com