Elye Wahi finalement du voyage pour le Canada

Retournement de situation. Initialement interdit d’entrer au Canada pour n’avoir pas eu les « autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire », Elye Wahi pourra finalement être à la disposition de son sélectionneur pour Allemagne-Côte d’Ivoire , ce samedi.

L’attaquant de l’OGC Nice a reçu l’Autorisation de voyage électronique (AVE). Conséquence, il a pu prendre le départ de Philadelphie (États-Unis) avec ses coéquipiers à 17 heures locales (23 heures en France).…

TM pour SOFOOT.com