Mondial 2026 : Angleterre-Ghana en tête des audiences

Danse avec les Black Stars . La France est vraiment un pays de football, ou alors elle aime simplement regarder les Anglais ne pas marquer. Alors que les Three Lions galéraient face au Ghana (0-0), 3,3 millions de téléspectateurs étaient devant M6, soit 25,8 % de part d’audience. Un peu plus tôt dans la soirée, Portugal-Ouzbékistan avait même fait encore mieux avec 3,69 millions de curieux devant la victoire portugaise.

Le foot devant les aventuriers

La rencontre a attiré plus de monde que la finale de Koh-Lanta , suivie par 2,34 millions de téléspectateurs sur TF1, et que le lancement de Secret Story , qui a rassemblé 639 000 curieux en première partie de soirée. Même France 3 n’était pas loin avec Les Bois assassins , regardé par 3,17 millions de personnes.…

MJ pour SOFOOT.com