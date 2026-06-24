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Enquête ouverte pour une cyberattaque visant la Fédération sportive de la police nationale
information fournie par AFP 24/06/2026 à 13:12

La section de lutte contre la cybercriminalité a ouvert une enquête après une cyberattaque visant la Fédération sportive de la police nationale (FSPN), a indiqué mercredi le parquet de Paris ( AFP / LOIC VENANCE )

La section de lutte contre la cybercriminalité a ouvert une enquête après une cyberattaque visant la Fédération sportive de la police nationale (FSPN), a indiqué mercredi le parquet de Paris ( AFP / LOIC VENANCE )

La section de lutte contre la cybercriminalité a ouvert une enquête après une cyberattaque visant la Fédération sportive de la police nationale (FSPN), a indiqué mercredi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Les investigations concernent des "atteintes à un système automatisé de données contre l'hébergeur" de cette fédération. La FSPN estime dans un communiqué que les "données piratées pourraient remonter sur plusieurs années de licences" et recommande à ses licenciés "d'être vigilants aux mails frauduleux ou toutes autres tentatives d'hameçonnage".

Le site spécialisé FrenchBreaches estime notamment qu'environ "180.000 certificats médicaux" pourraient être concernés. Les données potentiellement exposées incluraient aussi "des noms, prénoms, adresses e-mail", développe ce site.

FrenchBreaches s'appuie sur "plusieurs fichiers partagés par le cybercriminel à l'origine de la diffusion", mais précise que "l'étendue exacte de la compromission" reste à confirmer.

La France est confrontée à des vagues de cyberattaques ces derniers mois. Récemment, deux hackers présumés, âgés de 22 ans et 15 ans, ont été mis en examen après le démantèlement du groupe "Dumpsec", qui avait ciblé notamment l'Assemblée nationale.

Plusieurs dizaines de millions de données et plus de 1.500 sociétés ou entités (dont, également, l'enseigne de bricolage Leroy Merlin, diverses fédérations sportives ou des sites médicaux) auraient été dans le viseur de ces hackers, avait précisé à l'AFP la semaine dernière l'Office anti-cybercriminalité (OFAC).

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