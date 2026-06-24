Mateta fait comme Wemby

Entre grands, on se comprend. Maillot rentré dans le short, grand corps de 1,93 mètre, crâne rasé… Jean-Philippe Mateta est un attaquant à l’ancienne . Pas le type de joueur pour lequel on allume la télé, mais un avant-centre précieux pour le collectif. Dans un entretien accordé à L’Équipe ce mercredi, le natif de Sevran est justement revenu sur sa grande taille et a notamment avoué s’inspirer… de Wembanyama !

Gainage, yoga et pivot gang

Quand il n’étale pas toute sa classe, tout son talent et son niveau stratosphérique sur les parquets de NBA, Victor Wembanyama travaille beaucoup sa mobilité et sa souplesse malgré ses 2,24 mètres . De quoi donner quelques billes à JP, qui s’exerce lui aussi beaucoup en dehors des pelouses. « J’ai toujours travaillé ces aspects. Il faut s’adapter à ce que le football est devenu. Le premier que j’ai observé faire ça, c’était Zlatan Ibrahimovic , se remémore l’homme aux 4 capes et 2 pions avec les Bleus. Il est grand, mobile, il bouge tout le monde. Je regarde aussi ce que fait Wembanyama au basket parce qu’il est très grand. Je fais beaucoup d’exercices pour travailler cette mobilité, comme le stretching, le gainage et du yoga. C’est important aussi de travailler le dos pour nous. » …

VM pour SOFOOT.com