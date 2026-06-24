 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mateta fait comme Wemby
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 12:37

Mateta fait comme Wemby

Mateta fait comme Wemby

Entre grands, on se comprend. Maillot rentré dans le short, grand corps de 1,93 mètre, crâne rasé… Jean-Philippe Mateta est un attaquant à l’ancienne . Pas le type de joueur pour lequel on allume la télé, mais un avant-centre précieux pour le collectif. Dans un entretien accordé à L’Équipe ce mercredi, le natif de Sevran est justement revenu sur sa grande taille et a notamment avoué s’inspirer… de Wembanyama !

Gainage, yoga et pivot gang

Quand il n’étale pas toute sa classe, tout son talent et son niveau stratosphérique sur les parquets de NBA, Victor Wembanyama travaille beaucoup sa mobilité et sa souplesse malgré ses 2,24 mètres . De quoi donner quelques billes à JP, qui s’exerce lui aussi beaucoup en dehors des pelouses. « J’ai toujours travaillé ces aspects. Il faut s’adapter à ce que le football est devenu. Le premier que j’ai observé faire ça, c’était Zlatan Ibrahimovic , se remémore l’homme aux 4 capes et 2 pions avec les Bleus. Il est grand, mobile, il bouge tout le monde. Je regarde aussi ce que fait Wembanyama au basket parce qu’il est très grand. Je fais beaucoup d’exercices pour travailler cette mobilité, comme le stretching, le gainage et du yoga. C’est important aussi de travailler le dos pour nous. »

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le point sur les qualifiés et les éliminés du Mondial
    Le point sur les qualifiés et les éliminés du Mondial
    information fournie par So Foot 24.06.2026 12:26 

    La Coupe du monde à 48 équipes, c’est sympa : tout le monde vient (à condition d’avoir un visa bien sûr), tout le monde chante, tout le monde y croit. Puis vient le moment de à penser à rendre les clés de la chambre d’hôtel dès la deuxième journée, parce que la ... Lire la suite

  • Pourquoi Bellingham aurait dû être exclu face au Ghana
    Pourquoi Bellingham aurait dû être exclu face au Ghana
    information fournie par So Foot 24.06.2026 12:26 

    Hey Jude, pourquoi tu t’es pas pris un rouge ? Lors de Turquie-Paraguay, Miguel Almirón avait été expulsé pour avoir parlé la main devant sa bouche, un geste interdit par une nouvelle règle entrée en vigueur pour cette Coupe du monde. Incrédule, Almirón avait été ... Lire la suite

  • Mondial 2026 : Angleterre-Ghana en tête des audiences
    Mondial 2026 : Angleterre-Ghana en tête des audiences
    information fournie par So Foot 24.06.2026 11:24 

    Danse avec les Black Stars . La France est vraiment un pays de football, ou alors elle aime simplement regarder les Anglais ne pas marquer. Alors que les Three Lions galéraient face au Ghana (0-0), 3,3 millions de téléspectateurs étaient devant M6, soit 25,8 % ... Lire la suite

  • Un Croate réalise une performance inédite depuis Diego Maradona
    Un Croate réalise une performance inédite depuis Diego Maradona
    information fournie par So Foot 24.06.2026 10:32 

    Ludi dribler , dribbleur fou dans sa langue natale. Lors du match face au Panama, Martin Baturina a réalisé une performance assez rare pour être soulignée. Le milieu offensif de Côme, buteur face à l’Angleterre (4-2), a réussi ses 6 dribbles et a provoqué 7 fautes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank