Le point sur les qualifiés et les éliminés du Mondial

La Coupe du monde à 48 équipes, c’est sympa : tout le monde vient (à condition d’avoir un visa bien sûr), tout le monde chante, tout le monde y croit. Puis vient le moment de à penser à rendre les clés de la chambre d’hôtel dès la deuxième journée, parce que la troisième sera la dernière.

Avant le dernier round de la phase de groupes, sept sélections ont déjà validé leur billet pour les 16 es de finale. Avec deux victoires en deux matchs, le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne, l’Argentine et la France ont déjà fait le boulot. La Norvège et la Colombie ont également assuré leur place dans la phase à élimination directe. L’occasion de faire tourner, ou pas, puisque la première place permet surtout de regarder le tableau avec un peu moins de sueur sur le front.…

MJ pour SOFOOT.com