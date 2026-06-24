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La presse portugaise retourne sa veste sur Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 12:56

La presse portugaise retourne sa veste sur Cristiano Ronaldo

La presse portugaise retourne sa veste sur Cristiano Ronaldo

C’est avec le sourire que se réveillent les Portugais ce mercredi matin. Après la victoire 5-0 de la Seleção et du doublé de Cristiano Ronaldo face à l’Ouzbékistan, ils ont pu voir au kiosque le plus proche de chez eux les journaux à l’effigie de CR7 et d’un même mot : « sim » (oui en VF), avec souvent beaucoup de I ou de M.

« Comme ça, ouiiiii ! » , titre Record , en usant d’un jeu de mots avec le bruit de la célébration du quarantenaire en photo. Le journal sportif basé à Lisbonne souligne qu’il est le premier joueur à marquer lors de six Coupes du monde (Messi n’ayant pas marqué en 2010). « Les chants haineux se sont tus » , écrit le rédacteur en chef, Luís Pedro Sousa, soulignant « le talent des joueurs, Cristiano Ronaldo en tête. » « Ouiiii, ce bruit que Ronaldo adore et qui ne cesse d’attiser la soif de victoires de l’équipe ! » , opte le généraliste Diário de Notícias , sorte de Monde lusitanien. « Maintenant, ouiiiii » , crie O Jogo , qui rappelle que le numéro 7 dépasse la légende Eusébio au classement des buteurs du Mondial , se hissant dans le top 10 (10 buts).…

NB pour SOFOOT.com

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