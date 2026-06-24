La presse portugaise retourne sa veste sur Cristiano Ronaldo

C’est avec le sourire que se réveillent les Portugais ce mercredi matin. Après la victoire 5-0 de la Seleção et du doublé de Cristiano Ronaldo face à l’Ouzbékistan, ils ont pu voir au kiosque le plus proche de chez eux les journaux à l’effigie de CR7 et d’un même mot : « sim » (oui en VF), avec souvent beaucoup de I ou de M.

« Comme ça, ouiiiii ! » , titre Record , en usant d’un jeu de mots avec le bruit de la célébration du quarantenaire en photo. Le journal sportif basé à Lisbonne souligne qu’il est le premier joueur à marquer lors de six Coupes du monde (Messi n’ayant pas marqué en 2010). « Les chants haineux se sont tus » , écrit le rédacteur en chef, Luís Pedro Sousa, soulignant « le talent des joueurs, Cristiano Ronaldo en tête. » « Ouiiii, ce bruit que Ronaldo adore et qui ne cesse d’attiser la soif de victoires de l’équipe ! » , opte le généraliste Diário de Notícias , sorte de Monde lusitanien. « Maintenant, ouiiiii » , crie O Jogo , qui rappelle que le numéro 7 dépasse la légende Eusébio au classement des buteurs du Mondial , se hissant dans le top 10 (10 buts).…

NB pour SOFOOT.com