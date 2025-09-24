Monchi quitte Aston Villa
Action, réaction.
Après un début de saison plus que compliqué pour Aston Villa, actuel 18 e de la Premier League, Monchi, le directeur sportif, prend la porte . Mis en difficulté par le fair-play financier, l’Espagnol n’a sans doute pas pu réaliser le mercato estival qu’il souhaitait , marqué par l’arrivée de Jadon Sancho et de Harvey Elliott en prêt, de Victor Lindelöf libre, et le recrutement d’Evann Guessand et de Marco Bizot.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
