Monchi quitte Aston Villa
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 11:30

Monchi quitte Aston Villa

Monchi quitte Aston Villa

Action, réaction.

Après un début de saison plus que compliqué pour Aston Villa, actuel 18 e de la Premier League, Monchi, le directeur sportif, prend la porte . Mis en difficulté par le fair-play financier, l'Espagnol n'a sans doute pas pu réaliser le mercato estival qu'il souhaitait , marqué par l'arrivée de Jadon Sancho et de Harvey Elliott en prêt, de Victor Lindelöf libre, et le recrutement d'Evann Guessand et de Marco Bizot.…

TM pour SOFOOT.com

