Monaco : trop bon, trop con

Terrassée par Arsenal ce mercredi (3-0), l'AS Monaco a une nouvelle fois démontré son sens de la générosité au moment d'affronter un gros. Si les Asémistes veulent espérer être encore européens en février ou titiller le leader parisien dans la course au titre, il est impératif d'arrêter de faire preuve de tant de naïveté dès que l'adversité augmente.

Cela commence à devenir une ritournelle lancinante à chaque rendez-vous important pour les hommes du Rocher, rattrapés par leurs limites. Victimes d’un balayage net et sans bavure contre Arsenal hier (3-0), les Monégasques ne savent pas trop encore à quoi ressemblera leur saison, sur la scène nationale comme continentale. Il est moins évident aujourd’hui de les voir comme des concurrents crédibles pour le titre de champion, le PSG étant cinq points devant sans être très brillant. Comme il n’est pas sûr de les retrouver en barrages de Ligue des champions en février, avant de boucler leur phase de ligue par des matchs contre Aston Villa et l’Inter.

Adi les beaux cadeaux

« On leur a fait trop de cadeaux. À ce niveau là, ce n’est pas acceptable de faire de telles erreurs », se désolait Adi Hütter après la déroute londonienne. Il est vrai qu’en cette période de courses de Noël, la troupe du coach Adi s’est presque déguisée en gros monsieur barbu qu’il est bon de croiser pour se remplir les poches. Sur la liste des présents qu’on n’aurait osé demander étant gamins : une passe en retrait pourrie signée Aleksandr Golovin pour remettre Benfica dans le match, avant de continuer à se ruer à l’offensive tout en menant au score en infériorité numérique, pour bien évidemment se faire punir en fin de partie (même si l’arbitrage a clairement laissé à désirer). Une remise de la tête de Mohammed Salisu sur une balle filant tout droit en six mètres pour offrir l’égalisation à l’OM avant de s’écraser à la 89 e minute, et une nouvelle boulette du Ghanéen pour abattre les siens mercredi soir. Ce n’est pas ce gobelin d’Ángel Di María, ni son lutin de compère Neal Maupay, et encore moins ce diable de Bukayo Saka qui se plaindront de la générosité de l’ASM. Tous ont eu le bonheur de se remplir les chaussettes lors de la visite des petits bonhommes rouges (et blancs). C’est malheureusement l’image donnée par les protégés du coach autrichien lors de leur voyage scolaire outre-Manche : celle d’une bande de gamins venus en apprentissage, aux pieds certes soyeux, mais loin de faire

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com