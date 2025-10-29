Monaco triomphe à Nantes dans un match spectaculaire
Huit buts. Le public de la Beaujoire a été gâté, ce mercredi soir, mais aurait sans doute préféré voir son FC Nantes gagner. Malheureusement pour les Canaris, Monaco a ramené les trois points dans un match très spectaculaire (3-5).
Nantes 3-5 Monaco
Buts : Guirassy (19 e , 45 e +6) et Mohamed (80 e ) pour les Canaris // Coulibaly (6 e ), Balogun (41 e ), Akliouche (55 e ) et Golovin (75 e , 90 e +4) pour l’ASM
Plus d’informations à venir. .. …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
