Monaco triomphe à Nantes dans un match spectaculaire

Huit buts. Le public de la Beaujoire a été gâté, ce mercredi soir, mais aurait sans doute préféré voir son FC Nantes gagner. Malheureusement pour les Canaris, Monaco a ramené les trois points dans un match très spectaculaire (3-5).

Nantes 3-5 Monaco

Buts : Guirassy (19 e , 45 e +6) et Mohamed (80 e ) pour les Canaris // Coulibaly (6 e ), Balogun (41 e ), Akliouche (55 e ) et Golovin (75 e , 90 e +4) pour l’ASM

Plus d’informations à venir. .. …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com