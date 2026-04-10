Monaco tombe lourdement contre le Paris FC

Paris FC 4-1 Monaco

Buts : Ikoné (4 e et 21 e ), Immobile (8 e ) et Koleosho (71 e ) pour le Paris FC // Balogun (36 e ) pour Monaco

Sans blague, qui l’avait planifié ? Sérieusement, qui aurait pu deviner que le Paris FC mènerait 3-0 face à Monaco lors de la 29 e journée de Ligue 1 au bout d’une grosse vingtaine de minutes de jeu ? Pas grand-monde, en vérité. Parce qu’en championnat, l’ASM restait sur sept victoires consécutives et sur dix matchs sans défaite.…

FC pour SOFOOT.com