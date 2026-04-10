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Paul Pogba (vraiment) de retour !
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 23:24

Paul Pogba (vraiment) de retour !

Paul Pogba (vraiment) de retour !

Il était de retour, mais pas vraiment. Dans le groupe de Monaco lors de la victoire contre l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 28 e journée de Ligue 1, Paul Pogba n’était pas entré en jeu. Chose faite ce vendredi pour la 29 e , malgré la défaite de l’ASM sur le terrain du Paris FC.

👏 Le stade debout... pour Paul Pogba, quelle ovation ! #PFCASM pic.twitter.com/5uMhePYxgZ…

FC pour SOFOOT.com

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