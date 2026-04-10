Paul Pogba (vraiment) de retour !
Il était de retour, mais pas vraiment. Dans le groupe de Monaco lors de la victoire contre l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 28 e journée de Ligue 1, Paul Pogba n’était pas entré en jeu. Chose faite ce vendredi pour la 29 e , malgré la défaite de l’ASM sur le terrain du Paris FC.
👏 Le stade debout... pour Paul Pogba, quelle ovation ! #PFCASM pic.twitter.com/5uMhePYxgZ…
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