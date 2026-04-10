La prestation de la soirée est pour Donyell Malen
Roma 3-0 Pise
Buts : Malen (3 e , 43 e et 52 e )
Joli coup, lors du dernier mercato hivernal. Arrivé en janvier 2026 à la Roma en provenance d’Aston Villa, Donyell Malen réussit pour le moment une très bonne deuxième partie de saison. Ce vendredi soir, il a d’ailleurs continué sur cette voie en battant à lui tout seul Pise.…
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