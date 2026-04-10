Marseille retrouve le podium

Vite devant au score grâce à un but signé Pierre-Emerick Aubameyang, l'Olympique de Marseille s'est imposé face à Metz et retrouve provisoirement le podium de Ligue 1. Mais ce match comptant pour la 29e journée ne fut finalement pas si facile que ça, même si la deuxième division ouvre désormais les bras aux Grenats.

Marseille 3-1 Metz

Buts : Aubameyang (13 e ), Paixao (48 e ) et Traoré (90 e +3) pour Marseille // Tsitaichvili (49 e ) pour Metz

Non, personne ne dira qu’il ne s’attendait pas à ce genre de résultats. Oui, tout le monde l’avait plus ou moins vu venir. Mais ce qui n’était pas prévu lors de ce Marseille-Metz comptant pour la 29 e journée de Ligue 1, c’est que les débats soient si serrés au tableau d’affichage. À domicile et contre le plus mauvais élève du classement, les Olympiens ont en effet dû rester sérieux jusqu’à la fin de la partie pour récupérer les trois points tout en retrouvant le podium (deux unités d’avance sur Lille, qui a un rendez-vous supplémentaire à honorer, et trois sur un Monaco vaincu par le Paris FC). Les Grenats, eux, vont sûrement descendre en deuxième division et cette défaite anticipée par beaucoup conforte l’idée. Mais au moins, ils n’auront rien lâché même en étant menés de deux pions.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com