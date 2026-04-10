Le Real Madrid n'y est plus...

Real Madrid 1-1 Gérone

Buts : Valverde (51 e ) pour le Real Madrid // Lemar (62 e ) pour Gérone

Autant l’assumer, non ? Ce vendredi, à l’occasion de la 31 e journée de Liga, le Real Madrid a semblé avoir l’esprit ailleurs face à Gérone. Comme si le titre était déjà envolé, comme si toute la saison se jouait désormais en Ligue des champions. Résultat : les locaux ont concédé un nul gênant contre Gérone, laissant Barcelone avec potentiellement neuf points d’avance.…

FC pour SOFOOT.com