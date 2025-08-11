Monaco serait intéressé par un gros poisson de Premier League

Un joli banquet de gros noms à Monaco.

Eric Dier, Paul Pogba, Ansu Fati et maintenant Kieran Trippier ? L’AS Monaco n’arrête pas en ce mercato estival. Déjà bien fournis en joueurs dont la carrière a pris une mauvaise tournure ou en fin de parcours, les Monégasques seraient intéressés par un autre ancien patron de PL . Concurrencé à Newcastle par un Tino Livramento en pleine bourre qui commence à se faire un nom dans le Royaume, Kieran Trippier pourrait bien filer à 34 ans du côté du Rocher selon SkySports .…

RFP pour SOFOOT.com