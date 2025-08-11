Monaco serait intéressé par un gros poisson de Premier League
Un joli banquet de gros noms à Monaco.
Eric Dier, Paul Pogba, Ansu Fati et maintenant Kieran Trippier ? L’AS Monaco n’arrête pas en ce mercato estival. Déjà bien fournis en joueurs dont la carrière a pris une mauvaise tournure ou en fin de parcours, les Monégasques seraient intéressés par un autre ancien patron de PL . Concurrencé à Newcastle par un Tino Livramento en pleine bourre qui commence à se faire un nom dans le Royaume, Kieran Trippier pourrait bien filer à 34 ans du côté du Rocher selon SkySports .…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer