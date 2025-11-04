Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Monaco se donne de l'air à Bodø
information fournie par So Foot•04/11/2025 à 22:54
Monaco se donne de l'air à Bodø
Après une défaite et deux nuls, Monaco a retrouvé la victoire en Ligue des champions à Bodø. Une victoire obtenue dans la douleur, mais qui fait du bien.
Baladé pendant 45 minutes par un Bayern souverain, puis bagarreur en supériorité numérique en deuxième période, le PSG a cédé pour la première fois de la saison en Ligue des champions (1-2). Couplée aux blessures d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi, cette défaite ...
Lire la suite
Liverpool a dominé de la tête et des épaules le Real Madrid, dans un match intense. Et si les Reds ont fini par l'emporter 1-0, ils auraient pu prendre plus largement les devants sans un immense Thibaut Courtois dans les cages madrilènes. Liverpool 1-0 Real Madrid ...
Lire la suite
Un doublé et un geste stupide. Si le PSG est mené à la pause du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, c’est en partie à cause de Luis Díaz, auteur d’un doublé pour récompenser la prestation collective bavaroise. Mais l’international colombien va ...
Lire la suite
La tuile. Dans la foulée d’un but refusé pour hors-jeu, et surtout d’une gêne à la cuisse, Ousmane Dembélé a été contraint de sortir au bout de 25 minutes du PSG-Bayern. Lee Kang-in l’a remplacé, puis le Français a directement filé dans les vestiaires, faisant ...
Lire la suite
