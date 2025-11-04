Monaco se donne de l'air à Bodø

Après une défaite et deux nuls, Monaco a retrouvé la victoire en Ligue des champions à Bodø. Une victoire obtenue dans la douleur, mais qui fait du bien.

Bodø/Glimt 0-1 Monaco

But : Balogun (43 e ) pour l’ASM

Expulsion : Gundersen (81 e ) côté norvégien …

UL pour SOFOOT.com