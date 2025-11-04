 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Monaco se donne de l'air à Bodø
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 22:54

Monaco se donne de l'air à Bodø

Monaco se donne de l'air à Bodø

Après une défaite et deux nuls, Monaco a retrouvé la victoire en Ligue des champions à Bodø. Une victoire obtenue dans la douleur, mais qui fait du bien.

Bodø/Glimt 0-1 Monaco

But : Balogun (43 e ) pour l’ASM

Expulsion : Gundersen (81 e ) côté norvégien

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trop fort, le Bayern rapetisse le PSG
    Trop fort, le Bayern rapetisse le PSG
    information fournie par So Foot 04.11.2025 23:04 

    Baladé pendant 45 minutes par un Bayern souverain, puis bagarreur en supériorité numérique en deuxième période, le PSG a cédé pour la première fois de la saison en Ligue des champions (1-2). Couplée aux blessures d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi, cette défaite ... Lire la suite

  • Liverpool fait plier le Real Madrid
    Liverpool fait plier le Real Madrid
    information fournie par So Foot 04.11.2025 23:02 

    Liverpool a dominé de la tête et des épaules le Real Madrid, dans un match intense. Et si les Reds ont fini par l'emporter 1-0, ils auraient pu prendre plus largement les devants sans un immense Thibaut Courtois dans les cages madrilènes. Liverpool 1-0 Real Madrid ... Lire la suite

  • Le tacle abominable de Luis Díaz sur Achraf Hakimi, sorti en pleurs
    Le tacle abominable de Luis Díaz sur Achraf Hakimi, sorti en pleurs
    information fournie par So Foot 04.11.2025 23:00 

    Un doublé et un geste stupide. Si le PSG est mené à la pause du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, c’est en partie à cause de Luis Díaz, auteur d’un doublé pour récompenser la prestation collective bavaroise. Mais l’international colombien va ... Lire la suite

  • Dembélé sort sur blessure lors de PSG-Bayern
    Dembélé sort sur blessure lors de PSG-Bayern
    information fournie par So Foot 04.11.2025 22:59 

    La tuile. Dans la foulée d’un but refusé pour hors-jeu, et surtout d’une gêne à la cuisse, Ousmane Dembélé a été contraint de sortir au bout de 25 minutes du PSG-Bayern. Lee Kang-in l’a remplacé, puis le Français a directement filé dans les vestiaires, faisant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank