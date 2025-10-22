Monaco se casse les dents sur Tottenham
Monaco aurait mérité bien mieux, ce mercredi soir, contre Tottenham que ce 0-0 frustrant à souhait. Pour la première de Sébastien Pocognoli à Louis-II, les Monégasques sont tombés sur un grand Guglielmo Vicario et ont été parfois trop maladroits pour l'emporter. Une victoire en Ligue des champions cette saison, ça attendra.
Monaco 0-0 Tottenham
Plus d’informations à venir…
Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Diatta (Golovin, 57 e ), Teze, Coulibaly, Ouattara (Mawissa, 70 e ) – Akliouche, Fati (Minamino, 70 e ) – Balogun (Biereth, 83 e ). Entraîneur : Sébastien Pocognoli.…
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
