Tolisso met une balle à l'arbitrage après la défaite de l'OL contre Monaco
En mode grognon. De passage en zone mixte après le revers de Lyon face à Monaco ce dimanche (1-2), le capitaine de l’Olympique lyonnais Corentin Tolisso n’a que très peu goûté au choix de l’arbitre de la rencontre sur le deuxième but de l’ASM . Selon le milieu de l’OL, François Letexier s’est trompé.
Corentin Tolisso s'est exprimé sur l'arbitrage de M. Letexier après #OLASM ⤵️ 🎥 @RadioScoopInfos pic.twitter.com/9EQf0ttUnh…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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