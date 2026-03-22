Tolisso met une balle à l'arbitrage après la défaite de l'OL contre Monaco

Tolisso met une balle à l'arbitrage après la défaite de l'OL contre Monaco

En mode grognon. De passage en zone mixte après le revers de Lyon face à Monaco ce dimanche (1-2), le capitaine de l’Olympique lyonnais Corentin Tolisso n’a que très peu goûté au choix de l’arbitre de la rencontre sur le deuxième but de l’ASM . Selon le milieu de l’OL, François Letexier s’est trompé.

Corentin Tolisso s'est exprimé sur l'arbitrage de M. Letexier après #OLASM ⤵️ 🎥 @RadioScoopInfos pic.twitter.com/9EQf0ttUnh…

TM pour SOFOOT.com