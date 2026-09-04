Monaco renverse le PSG et prend la tête du championnat

Longtemps conquérant et dominateur pour sa première au Parc des Princes cette saison, le Paris-SG s'est effondré en seconde période pour finalement s'incliner face à l'AS Monaco, qui prend seule la tête du championnat (1-2). Cette fois, aucun miracle n'a eu lieu et Lukás Hrádecky y est pour beaucoup.

PSG 1-2 Monaco

Buts : Marquinhos (32 e ) pour les Parisiens // Nazinho (58 e ) et Idumbo (72 e ) pour les Monégasques.

Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, où la Supercoupe d’Europe a été présentée avant la rencontre, le PSG a longtemps cru relever la tête et signer un premier succès en championnat avant de s’effondrer en seconde mi-temps et de laisser les trois points à Monaco (1-2). La pelouse impeccable et les prolongations de Luis Enrique et de cinq joueurs ne suffiront pas à réconforter le club de la capitale, qui signe un quatrième match consécutif sans succès.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com