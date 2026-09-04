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Monaco renverse le PSG et prend la tête du championnat
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 23:05
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Monaco renverse le PSG et prend la tête du championnat

Monaco renverse le PSG et prend la tête du championnat

Longtemps conquérant et dominateur pour sa première au Parc des Princes cette saison, le Paris-SG s'est effondré en seconde période pour finalement s'incliner face à l'AS Monaco, qui prend seule la tête du championnat (1-2). Cette fois, aucun miracle n'a eu lieu et Lukás Hrádecky y est pour beaucoup.

PSG 1-2 Monaco

Buts : Marquinhos (32 e ) pour les Parisiens // Nazinho (58 e ) et Idumbo (72 e ) pour les Monégasques.

Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, où la Supercoupe d’Europe a été présentée avant la rencontre, le PSG a longtemps cru relever la tête et signer un premier succès en championnat avant de s’effondrer en seconde mi-temps et de laisser les trois points à Monaco (1-2). La pelouse impeccable et les prolongations de Luis Enrique et de cinq joueurs ne suffiront pas à réconforter le club de la capitale, qui signe un quatrième match consécutif sans succès.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

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