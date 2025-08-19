Monaco rassure tout le monde sur l'avenir de Denis Zakaria
Pas touche au capitaine.
40 pépettes proposées, un salaire que l’on imagine XXL, la supposée offre d’Al-Ahli pour Denis Zakaria semblait difficile à refuser. Au grand malheur de Monaco, qui aurait pu perdre son capitaine, et du championnat de France, qui aurait pu laisser filer un milieu de terrain fiable et incontournable la saison dernière sur le Rocher.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
