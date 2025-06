Monaco pioche encore dans le dossier Pogba mais n’abdique pas

Viendra, viendra pas…

Plus aperçu sur un terrain depuis le 3 septembre 2023, des suites d’une suspension de 18 mois et d’un contrôle positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA), Paul Pogba pourrait bientôt faire son retour du côté de la Ligue 1 et plus particulièrement de l’AS Monaco. En effet, le joueur et le club monégasque auraient entrepris des discussions assez sérieuses pour la venue du champion du monde 2018 en Principauté.…

JF pour SOFOOT.com