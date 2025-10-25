Monaco pas flamboyant mais vainqueur
Monaco 1-0 Toulouse
But : Salisu (3 e )
L’image de la 68 e minute de jeu fait un peu de peine. Sur un ballon perdu par Toulouse, Philipp Köhn est allé se réfugier dans le coin de la surface pour gagner du temps. Monaco menait alors 1-0 contre Toulouse. C’est le score final. Après cinq matchs sans victoire, Monaco repart de l’avant. Et Toulouse manque l’occasion de doubler l’ASM au classement.…
UL pour SOFOOT.com
