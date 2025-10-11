 Aller au contenu principal
Monaco officialise l’arrivée de son nouvel entraîneur
information fournie par So Foot 11/10/2025 à 20:32

Monaco officialise l’arrivée de son nouvel entraîneur

Monaco officialise l’arrivée de son nouvel entraîneur

Pas de mauvaise blague.

Comme attendu, l’AS Monaco a nommé le Belge Sébastien Pocognoli comme entraîneur , quelques jours après s’être séparée d’Adi Hütter. L’entraîneur de 38 ans quitte donc l’Union saint-gilloise, sa première expérience sur un banc d’équipe professionnelle, pour rejoindre le rocher jusqu’en juin 2027.…

TB pour SOFOOT.com

