Monaco n'est pas favori de la Ligue Conférence pour Filipe Luís

Outsiders . Si Filipe Luís avait affirmé, il y a quelques semaines, qu’il prenait la Ligue Conférence « très au sérieux » , il ne se considère néanmoins pas favori pour soulever la coupe. « Si nous faisons partie des favoris ? Je ne crois pas vraiment à cela, a-t-il répondu ce mercredi en conférence de presse . Nous avons beaucoup de choses à prouver aujourd’hui pour atteindre ce statut. Mon équipe a besoin de grandir, d’apprendre et de progresser dans beaucoup de situations de jeu. Car même quand vous gagnez des matchs, vous faites des erreurs et avez des choses à améliorer, autant que dans la défaite » .

Un premier indicateur contre Fribourg

Également présent en conférence de presse, Paris Brunner s’est vu poser la même question. Lui a préféré utiliser la langue de bois pour répondre : « Le plus important est de gagner match après match et, bien sûr, de montrer un beau visage » . On n’en saura pas plus. Néanmoins, ce match contre Fribourg jeudi servira sûrement d’indicateur pour savoir si Monaco peut réellement être placé dans le groupe des favoris ou non. Surtout après les deux derniers matchs en championnat du club du Rocher : un nul contre Toulouse et une défaite contre Lorient.…

LP pour SOFOOT.com