Monaco, le PSG et l'OM sur le pont en Youth League

Chez les jeunes, les clubs français ont encore des étoiles dans les yeux. Ce mardi les Minots Marseillais vont affronter le Real de Madrid en Youth League en 16 es de finale. Quelques jours après l’improbable élimination de l’équipe première, les bébés marseillais devront réaliser l’exploit face aux jeunes Merengue, 4 es de la phase de ligue avec 15 points.

Deux autres clubs français encore en lice

Au même moment, les jeunes du Rocher monégasques sont opposés au Club Bruges, 3 e de la phase initiale avec 15 points. Enfin, mercredi, les Titis parisiens, 13 es de la phase ligue, affrontent les jeunes Biélorusses du Dinamo Minsk.…

AR pour SOFOOT.com