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Monaco jouera une coupe d'Europe cette saison
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 20:43
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Monaco jouera une coupe d'Europe cette saison

Monaco jouera une coupe d'Europe cette saison

Monaco 4-1 Górnik Zabrze

Buts : Brunner (30 e ), Coulibaly (43 e ), Golovin (50 e ) et Biereth (78 e ) pour l’ASM // Antiste (83 e ) pour Zabrze

Mission accomplie pour Monaco. En alliant gestion et efficacité, l’AS Monaco a tranquillement assuré sa qualification pour la phase de ligue de Ligue Conférence , en terminant le travail fait au match aller contre les Polonais de Zabrze (4-1) . Deux belles frappes de Brunner et Coulibaly ont mis les Monégasques sur la bonne voie dès la première période, avant que Golovin et Biereth ne finissent tranquillement le travail en seconde.…

TJ pour SOFOOT.com

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