Monaco jouera une coupe d'Europe cette saison
Monaco 4-1 Górnik Zabrze
Buts : Brunner (30 e ), Coulibaly (43 e ), Golovin (50 e ) et Biereth (78 e ) pour l’ASM // Antiste (83 e ) pour Zabrze
Mission accomplie pour Monaco. En alliant gestion et efficacité, l’AS Monaco a tranquillement assuré sa qualification pour la phase de ligue de Ligue Conférence , en terminant le travail fait au match aller contre les Polonais de Zabrze (4-1) . Deux belles frappes de Brunner et Coulibaly ont mis les Monégasques sur la bonne voie dès la première période, avant que Golovin et Biereth ne finissent tranquillement le travail en seconde.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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