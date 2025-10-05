Monaco et Nice se vautrent ensemble

Des buts, un carton rouge, un retournement de situation, du suspens : si le public de Louis-II ne s'est pas ennuyé, difficile de dire qui a le plus perdu sportivement dans ce derby entre Monaco et Nice (2-2) où Ansu Fati a répondu au doublé de Sofiane Diop. Au classement, Monaco loupe une marche tandis que Nice ne décolle pas.

Monaco 2-2 Nice

Buts : Ansu Fati (sp) (45 e +5, 56 e ) pour l’ASM // Sofiane Diop (29 e , 42 e sp)

Exclusion : Ali Abdi (34 e ) côté OGC Nice …

AC pour SOFOOT.com