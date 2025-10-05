Monaco et Nice se vautrent ensemble
Des buts, un carton rouge, un retournement de situation, du suspens : si le public de Louis-II ne s'est pas ennuyé, difficile de dire qui a le plus perdu sportivement dans ce derby entre Monaco et Nice (2-2) où Ansu Fati a répondu au doublé de Sofiane Diop. Au classement, Monaco loupe une marche tandis que Nice ne décolle pas.
Monaco 2-2 Nice
Buts : Ansu Fati (sp) (45 e +5, 56 e ) pour l’ASM // Sofiane Diop (29 e , 42 e sp)
Exclusion : Ali Abdi (34 e ) côté OGC Nice …
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer