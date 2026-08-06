Monaco en sait plus sur son futur adversaire de barrages

C’est maintenant ou jamais pour être un hipster, avant le début des compétitions européennes. Si les supporters lyonnais ont dû jeter un coup d’œil à la victoire du Fenerbahçe sur le Sturm Graz (0-2), futurs adversaires en barrages de C1 si l’OL fait mieux que son match raté à Prague (2-1 pour le Sparta mardi soir), les Monégasques surveillaient une autre rencontre deux crans plus bas, qualificative pour les barrages de Ligue Conférence ,

Les Danois d’Århus continue son rêve d’Europe

Le club de la principauté affrontera le perdant de la confrontation entre les Hongrois du Ferencváros et les Polonais du Górnik Zabrze en C3. Les seconds , qui ont le kebabier Lukas Podolski comme propriétaire après sa retraite il y a quelques mois, gardent toutes leurs chances après avoir perdu sur le plus petit des scores à l’extérieur (1-0) .…

NB pour SOFOOT.com