Deux footballeuses iraniennes exilées en Australie obtiennent la citoyenneté

À l’abri. Fatemeh Pasandideh et Atefeh Ramezanisadeh avaient demandé l’asile sur le territoire australien en mars dernier . Mercredi 5 août, à l’occasion d’une cérémonie où se trouvait le ministre de l’Intérieur Tony Burke, les joueuses ont obtenu la citoyenneté .

Lorsqu’elles refusèrent de chanter l’hymne national iranien lors d’un match de Coupe d’Asie en début d’année, les anciennes joueuses du Bam Khatoon FC ne se doutaient pas du sort qui allait leur être réservé . Pourtant, au départ, elles ne sont pas seules. Cinq autres coéquipières avaient également demandé l’asile avant de finalement annuler leurs réclamations et rentrer en Iran.…

AC pour SOFOOT.com