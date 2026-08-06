L’Espagne reste convaincue d’accueillir la finale du Mondial 2030

Le Mondial 2030 n’a pas encore commencé que le lieu de la finale est déjà au cœur du débat. Alors que Gianni Infantino aurait proposé au Maroc d’accueillir le dernier match de la compétition en échange d’un soutien à sa présidence, la ministre espagnole des Sports, Milagros Tolón, reste convaincue que la rencontre aura lieu de ce côté de la Méditerranée.

« Nous avons été très surpris », a-t-elle confié à la Cadena SER, tout en rappelant que la FIFA avait « clairement et catégoriquement » démenti cette information. L’Espagne doit rencontrer l’instance internationale en septembre et compte bien continuer de défendre sa candidature. Pas question de regarder le Maroc soulever la finale avant même le trophée.…

MJ pour SOFOOT.com