La victoire de l’Argentine contre l’Angleterre fait du 15 juillet un jour spécial au pays

Football’s coming a la casa . Après la victoire de l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre au terme d’un scénario renversant, la fédération argentine a marqué dans l’histoire le 15 juillet, la date de ce match, en le désignant « jour des équipes nationales de football » . Un hommage à la performance de l’ Albiceleste décidé « à l’unanimité » lors d’une réunion du Comité exécutif de l’AFA et qui « s’adresse également à toutes les équipes nationales (jeunes, hommes et femmes, futsal, beach soccer et football) » , précise la fédé du pays de Lionel Messi.

Match politique et sportif

Ce match était notamment d’une importance supérieure pour les Argentins, entre revendications encore actuelles des îles Malouines et rivalité sportive avec les Anglais depuis 1966. Les joueurs de Lionel Scaloni ont d’ailleurs brandi une banderole à l’effigie de la présumée appartenance argentine des îles de l’Atlantique sud à l’issue de la qualification en finale.…

NB pour SOFOOT.com