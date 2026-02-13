Monaco domine Nantes et fait un bond au classement
Monaco 3-1 Nantes
Buts : Adingra (25ᵉ, 28ᵉ) pour l’ASM // Centonze pour les Canaris (45ᵉ+2)
Carton rouge : Golovin (65 e ) …
Encore et toujours les mots justes. Interrogé en conférence de presse suite aux propos polémiques de Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice, du FC Lausanne-Sport et de Manchester United à 25 %, sur l’immigration au Royaume-Uni lors d’un entretien à Sky News, ... Lire la suite
Personne n'aurait pu imaginer ce scénario. Il fallait un cataclysme pour que l'or olympique échappe à Ilia Malinin et le cataclysme s'est produit vendredi soir sur la patinoire de Milan où le Kazakhstanais Mikhail Shaidorov a été sacré champion olympique. Shaidorov ... Lire la suite
Pise 1-2 AC Milan Buts : Loyola (71ᵉ) pour Pise // Loftus-Cheek (39ᵉ) et Modric (85ᵉ) pour les Rossoneri Tout sauf une formalité.… TM pour SOFOOT.com
Dortmund 4-0 Mayence Buts : Guirassy (10ᵉ, 42ᵉ), Beier (15ᵉ) et Bensebaïni (84ᵉ). La tête dure. Dortmund n’a pas fait dans la dentelle face à Mayence en ouverture de la 22ᵉ journée de Bundesliga ce vendredi (4-0). Mis en orbite par un coup de casque du buteur maison ... Lire la suite
