Guardiola répond aux sorties de Ratcliffe sur l'immigration aux Royaume-Uni

Encore et toujours les mots justes. Interrogé en conférence de presse suite aux propos polémiques de Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice, du FC Lausanne-Sport et de Manchester United à 25 %, sur l’immigration au Royaume-Uni lors d’un entretien à Sky News, Pep Guardiola n’a pas botté en touche, comme début février où il avait fait une diatribe sur les conflits mondiaux et les bavures d’ICE.

« Les gens fuient leur pays à cause des problèmes qui y existent »

« C’est partout pareil dans le monde. Le problème que nous avons dans tous les pays, c’est la façon dont nous traitons les immigrants qui viennent d’un autre pays, comme s’ils étaient un problème pour notre pays, a posé l’entraîneur de Manchester City. La plupart des gens fuient leur pays à cause des problèmes qui y existent, pas parce qu’ils ont envie de partir. Et autant nous disons accueillir d’autres cultures, autant nous devrions vraiment les accueillir pleinement afin de devenir meilleurs. Ce serait une société meilleure. » Entre-temps, le copropriétaire des Red Devils est vaguement revenu sur ses propos dans un communiqué sur X.…

TM pour SOFOOT.com