Monaco : des sénateurs en Principauté

En cas d’élimination contre Paris ce mercredi au stade des barrages de Ligue des champions, la saison de Monaco serait-elle ratée ? Non, elle ressemblerait sensiblement à la précédente et à celle d’encore avant. Pourtant, rien ne change, le soleil continue de briller au-dessus du Rocher, et les (rares) secousses ne font trembler personne.

Beaucoup se sont essayés à décrypter le mythe de Sisyphe à travers l’histoire, mais personne ne résume si bien cette vie répétitive passée à pousser un rocher jusqu’au sommet d’un mont avant de le voir dévaler sur l’autre versant que le club du Rocher lui-même. L’AS Monaco est-elle également coincée dans une malédiction absurde ? Les saisons se suivent et se ressemblent au point de ne même pas pouvoir faire la différence entre les exercices 2022-2023 et 2023-2024, pourtant respectivement terminés à la 6 e et à la 2 e place de Ligue 1.

Comme souvent ces dernières années, l’ASM a pris la porte en Coupe de France dès les huitièmes, peut être éliminée en barrages de Ligue des champions ce mercredi contre le PSG, végète à une triste huitième place de championnat, mais va réussir à mettre un coup de fouet nécessaire dans la dernière ligne droite pour assurer une qualification européenne. La première pierre a été posée à Lens (2-3 après avoir été mené 2-0).…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com